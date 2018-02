Im aktuellen Report Stiftungsfonds von Asset Standard erhalten Stiftungen und Investoren nützliche Tipps zur Investmentsteuerreform. Obwohl der Jahresbeginn an den Märkten volatil ist, können Stiftungsfonds auf langfristiges Wachstum zurückblicken.Der Jahresbeginn an den Märkten fiel sehr volatil aus. Stiftungsfonds ist das egal. Sie verfolgen eine langfristige und defensive Anlagestrategie und können auf einen langen Track-Record des Wachstums zurückblicken (siehe Grafik, unten). Zum Jahreswechsel trat außerdem die Investmentsteuer-Reform in Kraft. Klaus-Dieter Erdmann, Geschäftsführer bei Asset Standard, erklärt im aktuellen Report Stiftungsfonds, wie Stiftungen mit Investmentfonds Steuern sparen können.

Den vollständigen Artikel lesen ...