Köln (ots) - Der Kölner Publizist Günter Wallraff ruft dazu auf, auch nach der Freilassung des Journalisten Deniz Yücel aus türkischer Haft die Kritik an der Türkei aufrecht zu erhalten. Deniz Yücel sei "ein unbequemer Rebell", sagte Wallraff dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (ksta.de und Samstag-Ausgabe). "Er wird sich dafür einsetzen, dass die Willkür der türkischen Justiz weiter im Fokus der Öffentlichkeit bleibt. Es ist wichtig, dass es bei seiner Freilassung nicht bleibt. Dass die Öffentlichkeit jetzt nicht nachlässt mit ihrer Kritik". Er selbst, so Wallraff, werde weiterhin als Prozessbeobachter in die Türkei reisen, um zum Beispiel die vor Gericht stehenden Journalisten der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet und seinen seit mehr als einem Jahr inhaftieren Freund Ahmet Sik zu unterstützen. Wallraff rief dazu auf, das Verhalten der Bundesregierung gegenüber der Türkei im Hinblick auf etwaige Deals mit Ankara jetzt besonders genau zu beobachten. "Ich bin gespannt, wie die Bundesregierung in den kommenden Wochen mit der Türkei umgeht - ob sie den Militäreinsatz in Syrien oder Erdogans Drohen gegenüber dem Nato-Partner USA stillschweigend hinnimmt oder Stellung bezieht." Yücel selbst habe mehrfach gesagt, er stehe für schmutzige Deals für seine Freilassung nicht zur Verfügung", unterstrich Wallraff und fügte hinzu: "Klar ist, dass die Türkei ein großes Interesse hat, die Beziehungen zu Deutschland nicht noch weiter zu belasten."



