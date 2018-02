Lieber Leser,

NVIDIA bleibt, dem Kursverhalten nach zu urteilen, weiterhin der Favorit innerhalb der Branche und zeigt eine eindeutige relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt. Während der NASDAQ-Index seinen steilen Anstieg im Januar korrigiert hat und Year-To-Date wieder im Minus notiert, kann die NVIDIA-Aktie in diesem Jahr bis dato ein Plus von über 26 % vorweisen. Aktuell kratzt sie auch schon wieder am letzten Allzeithoch. Kann es überwunden werden, könnte das nächste charttechnische ... (David Iusow)

