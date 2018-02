Die Sicherheitsbeleuchtung in Gebäuden dient dazu, Menschen bei einem Ausfall der Stromversorgung sicher aus einem Gebäude zu leiten, gefährliche Arbeitsabläufe beenden zu können sowie Brandbekämpfungs- und andere Sicherheitseinrichtungen aufzufinden. Zur Sicherheitsbeleuchtung gehört die Beleuchtung und Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen (be- oder hinterleuchtete Rettungswegkennzeichen) sowie bei Bedarf (z.B. in Versammlungsstätten) eine Antipanikbeleuchtung (Bild?1).

Eine Sicherheitsbeleuchtung wird bauordnungsrechtlich gefordert vor allem in Sonderbauten und in Arbeitsstätten bei erhöhter Unfallgefahr oder an Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung (Kasten?»Wo ist eine Sicherheitsbeleuchtung zu planen?«). Zahlreiche Verordnungen, Normen und Richtlinien beschreiben die Ausführung, Installation und die regelmäßige Instandhaltung bzw. Prüfung von Sicherheitsbeleuchtungen (Kasten?»Wie ist eine Sicherheitsbeleuchtung zu planen?«).

Die vorgeschriebene Sicherheitsbeleuchtung kann durch optische Sicherheitsleitsysteme ergänzt werden, wenn beispielsweise die Gefahr einer Verrauchung besteht und normgerecht hoch angebrachte Rettungswegkennzeichen nicht mehr sichtbar sind. Die in der Regel bodennah angebrachten Sicherheitsleitsysteme sind auch in diesem Fall wirksam bzw. bei zunehmender Verrauchung länger erkennbar. Dynamische Sicherheitsleitsysteme können zusätzlich je nach Lage der Gefahrenstelle die Richtungsangabe verändern und weisen deshalb auch bei sich ändernden Gefahren (z.B. Brandausbreitung) einen sicheren Fluchtweg aus dem Gebäude. Hochmontierte dynamische Rettungszeichenleuchten sperren zudem optisch die betroffenen Bereiche und können alternative Fluchtwege anzeigen (Bild?2).

Wo ist eine Sicherheitsbeleuchtung zu planen?

Sicherheitsbeleuchtungen sind bauordnungsrechtlich durch Richtlinien bzw. Verordnungen für alle Sonderbauten vorgeschrieben, also z.?B. für Versammlungs- und Verkaufsstätten. Auch in Arbeitsstätten müssen Sicherheitsbeleuchtungsanlagen vorhanden sein, Einzelheiten dazu regeln die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) [2] und das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) [3]. Die Notwendigkeit einer Sicherheitsbeleuchtung kann sich auch aus dem Brandschutzkonzept, der Baugenehmigung oder anderen Anforderungen der Baubehörden sowie einer Gefährdungsbeurteilung ergeben, unter Umständen bereits aus dem allgemeinen »Gefährdungsparagraphen« der Landesbauordnungen [4].

Eine detaillierte Erläuterung der gesetzlichen Grundlagen findet sich beispielsweise im Handbuch zur Not- und Sicherheitsbeleuchtung 2017/2018 der Inotec Sicherheitstechnik [5].

Zentral- oder Einzelbatterie?

Für Sicherheitsbeleuchtungen sind unterschiedliche Stromversorgungssysteme erhältlich. Die Auswahl ist sorgfältig auf das abzusichernde Objekt abzustimmen, da sie erheblichen Einfluss sowohl auf die Investitions- als auch auf die Instandhaltungs- bzw. Betriebskosten hat. Insbesondere bei der Verkabelung zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Systemen.

Sicherheitsbeleuchtungen mit zentraler Stromversorgung (CPS, Central Power Supply) werden bei Ausfall des Allgemeinstroms durch eine Zentralbatterie versorgt. Dabei ist jede Leuchte per Leitung mit der Batterieanlage verbunden, ggf. über eine Unterstation in jedem Brandabschnitt. CPS-Systeme verfügen über zahlreiche Überwachungs- und Schaltfunktionen, sind durch die zentrale Unterbringung der Batterie leicht zu warten und lassen sich einfach erweitern.

Sie haben allerdings auch entscheidende Nachteile: Nach den Leitungsanlagen-Richtlinien (LAR) der Länder muss die Verkabelung von der CPS-Steuerzentrale zu den Leuchten bzw. Unterstationen in Funktionserhalt (mindestens E30) nicht selten mit großem Leitungsquerschnitt durchgeführt werden. Für die Zentralbatterie ist ein eigener Raum mit hohen Anforderungen an Feuerbeständigkeit und Lüftungsmöglichkeiten vorzusehen. Werden die Leuchten der einzelnen Brandabschnitte zur Erhöhung der Verfügbarkeit ohne Unterstation mit dem CPS-Steuergerät verbunden, steigt der Aufwand für die Verkabelung in Funktionserhalt nochmals deutlich (Bild?3).

Das Gegenteil ...

