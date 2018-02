Die Folgen der Kurseinbrüche der vergangenen Woche sind am deutschen Aktienmarkt immer noch deutlich zu spüren. Zwar konnten sich die Indizes mittlerweile halbwegs stabilisieren. Echter Kaufdruck mag aber nicht aufkommen. Auffällig ist dabei - schon seit Monaten - die relative Schwäche des DAX nicht nur gegenüber den einheimischen Index-Konkurrenten sondern vor allem auch relativ zu den amerikanischen Börsenbarometern. So liegt der deutsche Leitindex mittlerweile unter seinem 200-Tage-Durchschnitt, während der S&P 500 in den USA immer noch deutlich über dieser "Lebenslinie" notiert. Überhaupt ist von der Korrektur in Übersee nur mehr wenig zu merken: US-Aktien notieren seit Jahresanfang schon wieder im grünen Bereich. Dasselbe kann man vom DAX deutlich nicht sagen.Vor allem die Aktien des Nasdaq 100-Index standen bei Anlegern nach der Korrektur auch direkt wieder ganz oben auf der Einkaufsliste. Schon über zehn Prozent hat der Hightech-Index seit dem Tief zugelegt, während der DAX seitdem auf ein mageres Plus von gerade mal gut drei Prozent kommt.Nicht nur Warren Buffet setzt auf AppleAngetrieben wird der Nasdaq 100 von seinen Schwergewichten, die teils schon wieder nahe ihrer Allzeithochs notieren. Die Apple-Aktie zum Beispiel hat sich nach dem Fall auf 150 ...

