NEW YORK, 16. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Institutional Investor gab bei seiner Investor Relations Konferenz - der IR 2018, die am 30. Januar 2018 in Frankfurt/Main stattgefunden hat - die besten IR-Officers (IRO) und IR-Programme Deutschlands bekannt.



Zum ersten Mal standen die bei der 2018 erneut vom Magazin Institutional Investor europaweit unter Führungsteams durchgeführten Umfrage höchstplatzierten deutschen Führungskräfte im Mittelpunkt der Investor Relations Konferenz (IR 2018). Diese Konferenz der IR Community wird vom IR Club und der cometis AG organisiert.

"Wir freuen uns über das durchgängig positive Feedback der IR 2018 Teilnehmer", berichtet Patrick Kiss, Gründer des IR Club. "Mit unserem dynamischen Konferenzkonzept haben wir es wieder einmal geschafft, die für die IR Community wesentlichen Zukunftsthemen auf erfrischende Art zu präsentieren."

Einmal im Jahr lädt Institutional Investor führende Analysten und Portfoliomanager ein, um die besten vier Unternehmen, die sich durch Exzellenz auszeichnen, zu wählen. Ein neuer Programmpunkt der Konferenz war die Auszeichnung der drei höchstplatzierten Gewinner in den Kategorien "Bestes IR Programm" und "Bester IR-Officer" durch Institutional Investor. In den kürzlich eingeführten Kategorien Mid-Cap (mittlere Marktkapitalisierung) und Small-Cap (geringe Marktkapitalisierung) wurden auch Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 2 Mrd. und 10 Mrd. USD bzw. unter 2 Mrd. USD für exzellente Leistungen ausgezeichnet.

Glückwünsche an die folgenden Gewinner, die Auszeichnungen für herausragende Leistungen erhielten:

Gesamtnote - Bestes IR-Programm Land Unternehmen Sektor Rang Deutschland Allianz Versicherung 1 Deutschland BASF Chemie 2 Deutschland Continental Autos und Autoteile 3

Gesamtnote - Bestes IR-Programm Mid- und Small-Cap Land Unternehmen Sektor Rang Deutschland Fraport Transport 1 Deutschland LANXESS Chemie 2 Deutschland Hugo Boss Luxusgüter 3

Gesamtnote - Bester IR-Professional Land Name Unternehmen Sektor Rang Deutschland Rolf Woller Continental Autos und Autoteile 1 Deutschland Oliver Schmidt Allianz Versicherung 2 Deutschland Hannes Wittig Deutsche Telekom Telekommunikationsdienste 3

Gesamtnote - Bester IR-Professional Mid- und Small-Cap Land Name Unternehmen Sektor Rang Deutschland Dirk Voigtländer ProSiebenSat.1 Media Medien 1 Deutschland Jörg Hoffmann Wacker Chemie Chemie 2 Deutschland Florian Fuchs Fraport Transport 3 Deutschland Oliver Stratmann LANXESS Chemie 3

Die vollständige Liste mit den veröffentlichten Gewinnern der All-Europe Executive Team Umfrage 2018 wird im März dieses Jahres erhältlich sein. Die Ergebnisse der letztjährigen Umfrage finden Sie hier: www.institutionalinvestor.com (http://www.institutionalinvestor.com/).

Weitere Informationen erhalten Sie bei Amani Korayeim unter amani.korayeim@institutionalinvestor.com (mailto:amani.korayeim@institutionalinvestor.com) oder +44 (0) 20 7779 8535.

Über Institutional Investor

Seit mehr als 50 Jahren hat sich Institutional Investor konsequent unter den weltweit führenden Medienunternehmen profiliert - durch bahnbrechenden Journalismus und prägnante Artikel, die einer globalen Leserschaft wesentliche Einblicke liefern. Zusätzlich bietet Institutional Investor eine Reihe von eigenen Forschungsprogrammen und Rankings an, die als anerkannte Branchenmaßstäbe dienen. Weitere Informationen erhalten Sie unter institutionalinvestor.com (http://www.institutionalinvestor.com/).

Über den IR Club

Der IR Club ist eine etablierte Community für Anlegerbeziehungen, die Experten in diesem Bereich die Möglichkeit gibt, sich mit Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt auszutauschen. Mehr über den IR Club erfahren Sie unter www.irclub.de (http://www.irclub.de/).

Über cometis AG:

Die cometis AG zählt zu den führenden Beratungsgesellschaften für strategische und operative Finanzkommunikation in Deutschland und Europa. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.cometis.de/en/ (https://protect-eu.mimecast.com/s/b4LbCROwwTgwNL6IvXTpj?domain=cometis.de)

Source: Institutional Investor News via Globenewswire