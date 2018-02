München (ots) - Zur Freilassung von Deniz Yücel äußert sich der ARD-Vorsitzende und BR-Intendant Ulrich Wilhelm:



"Als ARD freuen wir uns für Deniz Yücel und seine Familie. Freie und unabhängige Medien sind ein hohes Gut in einer demokratischen Gesellschaft. Nach dieser langen Zeit der Ungewissheit für Deniz Yücel, in der die rechtsstaatlichen Garantien zu kurz kamen, gelten unsere Gedanken jetzt außerdem allen inhaftierten Journalisten weltweit."



OTS: ARD Presse newsroom: http://www.presseportal.de/nr/29876 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_29876.rss2



Pressekontakt:



ARD-Pressestelle Tel: 089 / 5900 - 10565 pressestelle@ard.de Twitter: @ARD_Presse