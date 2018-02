Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, baut seine Erholung aus und so findet der Handel nun im Bereich von 89,00 statt. US Dollar Gebote nach Daten Das Kaufinteresse gegenüber dem Index legte zu, nach dem es am Mehrjahrestief im Bereich der 88,30/20 einer Bodenbildung gekommen war. Die viel versprechenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...