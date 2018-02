Während Deniz Yücel auf dem Weg zum Flughafen ist, besucht Außenminister Gabriel den Newsroom der Welt-Redaktion in Berlin.

"Endlich!", schreibt die deutsche Tageszeitung "Welt" am Freitagmittag, als sie verkündet, dass ihr Türkei-Korrespondent Deniz Yücel nach einem Jahr Untersuchungshaft das Gefängnis verlassen darf. Wenige Stunden später zeigen sich Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) und Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner sichtlich erleichtert, als sie gemeinsam mit Welt-Chefredakteur Ulf Poschardt in Berlin vor die Presse treten, während Deniz Yücel in Istanbul auf dem Weg zum Flughafen ist.

"Es gibt noch viel größere Probleme zwischen Europa und der Türkei", sagte Gabriel im Newsroom der Welt-Redaktion in Berlin. "Dieser diplomatische Erfolg sollte Anhaltspunkt sein, die Gespräche zwischen den beiden Ländern unbedingt wieder aufzunehmen", so der SPD-Politiker.

Es sei der Anfang einer Aufgabe und nicht das Ende: Trotz der großen Meinungsverschiedenheiten sollte Deutschland der Türkei gerade jetzt helfen zu denselben Auffassungen von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zurückzufinden, forderte Gabriel.

"Die Türkei bleibt unser Nachbar, die wird nicht umziehen". Gabriel ...

