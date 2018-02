"Da kommen eine verantwortungsvolle Lebenseinstellung, das fachliche Wissen aus 4 dazu passenden Studien und echter Unternehmensgeist in einer beeindruckenden Persönlichkeit zusammen", zeigt sich der Betreiber von "Lobby der Mitte" und Vorsitzende der Mittelstandshero-Jury, Mag. Wolfgang Lusak von Cornelia Diesenreiter begeistert. Diese machte Studien-Abschlüsse in den Bereichen Tourismus & Kochen, Recht & Wirtschaft, Bioressourcen-Management und Produkt-Design und wollte einfach nicht mehr weiter darauf warten, dass irgendwer anderer ihre Ideen dazu aufgreift. So hat sie sich in ihrem Metier mit einem Laden selbständig gemacht, und zwar am Schwendermarkt im 15. Wiener Bezirk. Die Jury hat sich nach Lusaks Aussagen in einem strengen...

Den vollständigen Artikel lesen ...