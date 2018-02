München (ots) -



- Bilanzsumme von 4,9 Mio. auf 47,1 Mio. Euro gestiegen - Beteiligungsportfolio auf 46,2 Mio. Euro ausgeweitet - Eigenkapitalbasis von 4,7 Mio. auf 31,1 Mio. Euro gesteigert - Konzernjahresüberschuss von rund 860.000 Euro erzielt



Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG hat sich im Geschäftsjahr 2017 sehr gut entwickelt. Nach einer im November 2016 verabschiedeten Sanierungsvereinbarung und der damit einhergehenden Neuausrichtung des Unternehmens zu einer auf den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt fokussierten Beteiligungsgesellschaft erwirtschaftete die TTL AG im Jahr 2017 erstmals wieder einen Konzernjahresüberschuss. Dieser beläuft sich auf rund 860.000 Euro, davon entfallen rund 525.000 Euro auf die Aktionäre der TTL AG. Im Vorjahr hatte die TTL AG noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 159.000 Euro ausgewiesen. Für das positive Ergebnis im Geschäftsjahr 2017 waren Erträge aus Beteiligungen und Gewinnanteilen an Unternehmen in Höhe von insgesamt 1,2 Mio. Euro maßgeblich, an denen sich die TTL im Rahmen ihrer Neuausrichtung beteiligt hatte.



So hielt sie zum Jahresende 2017 eine mittelbare Beteiligung von über 17 Prozent an der GEG German Estate Group sowie eine Beteiligung von rund 15 Prozent an der DIC Capital Partners (Europe) GmbH, die wiederum eine unmittelbare und mittelbare Beteiligung von rund 40 Prozent an der Deutsche Immobilien Chancen Beteiligungs AG, Frankfurt, hält und Ankeraktionär der Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurt, ist.



Die Konzern-Bilanzsumme der TTL AG ist vor allem aufgrund der Zukäufe und Kapitalmaßnahmen innerhalb eines Jahres von 4,9 Mio. Euro auf über 47,1 Mio. Euro gestiegen. Inzwischen verfügt die Gesellschaft über ein Eigenkapital von 31,1 Mio. Euro - wovon ein Anteil von 23,3 Mio. Euro auf die Aktionäre der TTL AG entfällt - nach 4,7 Mio. Euro im Jahr zuvor, und Beteiligungen im Wert von 46,2 Mio. Euro, 41,3 Mio. Euro mehr als im Vorjahr.



"Die Zahlen zeigen, dass die TTL AG die beschlossene Neuausrichtung konsequent und schnell umgesetzt hat. Wir sind ein Wachstumsunternehmen mit einem sehr soliden Fundament, das bereits jetzt an einigen der interessantesten Gewerbeimmobilien-Unternehmen beteiligt und über diese in bedeutende Immobilienprojekte in den wichtigsten deutschen Städten investiert ist", betonte Theo Reichert, der Vorstandsvorsitzende der TTL.



Die TTL AG will auch 2018 ihren Wachstumskurs fortsetzen. Den nötigen Kapitalrahmen dafür hat eine außerordentliche Hauptversammlung am 23. Januar 2018 geschaffen. Auf dieser beschlossen die Aktionäre unter anderem ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von 7,1 Mio. Euro. Darüber hinaus ermächtigten sie den Vorstand zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von bis zu 11,5 Mio. Euro.



"Wir wollen und wir werden im Jahr 2018 noch stärker als 2017 von den Chancen am deutschen Gewerbeimmobilienmarkt profitieren", erklärte Reichert. "Dementsprechend planen wir, unser Beteiligungsportfolio 2018 in erheblichem Umfang aufzustocken, um so auch die Erlöse der TTL AG nachhaltig zu steigern." Als weiteres Ziel für 2018 gab Reichert die Verbreiterung der Aktionärsstruktur vor.



