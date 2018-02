Düsseldorf (ots) - Der Chef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), hat die Freilassung des Journalisten Deniz Yücel als "Signal der Entspannung" gewertet, warnte aber davor, "sich davon täuschen zu lassen". "Die grundlegende Entwicklung in der Türkei ist angesichts der Einschränkung der Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit kontinuierlich von Europa weg. Zudem machen die Umstände der Freilassung von Herrn Yücel eher Sorge", sagte Weber der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Weber forderte für das künftige europäisch-türkische Verhältnis ein "ambitioniertes Partnerschaftsabkommen". Der bisherige Weg der Beitrittsgespräche habe in eine Sackgasse geführt und solle beendet werden.



