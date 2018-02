Die BayernLB verkauft wohl einen Großteil ihrer Forderungen gegenüber Steinhoff - mit Millionenverlusten. Dabei stehen eigentlich genug wichtige Aufgaben an.

Die Kundenliste hat BayernLB-Chef Johannes-Jörg Riegler schon vor einem Jahr im Handelsblatt umrissen. Ohne dabei natürlich konkrete Namen zu nennen. "29 von 30 Dax-Konzerne sind unsere Kunden, dazu die Hälfte der MDax-Unternehmen" sagte er damals. Dass sich aus einer solchen Konstellation nicht nur Chancen, sondern auch Risiken ergeben, sollte es bei einem Kunden mal nicht gut laufen, versteht sich von selbst.

Ein MDax-Wert, über den es seit Monaten schon Vorwürfe von gefälschten Zahlen bis hin manipulierten Bilanzen gibt, ist der Möbelkonzern Steinhoff. Der ist in Deutschland vor allem durch die Möbelkette Poco bekannt. Glaubt man den Vorwürfen, dann hat das stark verästelte Unternehmen wenig ausgelassen, um die eigene Lage und den Expansionskurs weitaus positiver darzustellen als er in Wirklichkeit war. Die Aktie, die vor Bekanntwerden des ganzen Ausmaßes Anfang Dezember noch rund 3,50 Euro wert war, kostete am Freitag 37 Cent, zwischendurch waren es auch schon mal 25 Cent.

Die "Süddeutsche Zeitung" hatte am Freitag gemeldet, dass auch die BayernLB wie rund ein halbes Dutzend anderer Großbanken auf Forderungen in Millionenhöhe bei Steinhoff sitzen würde. Von 200 Millionen Euro war die Rede, von denen angeblich 150 Millionen Euro in dieser Woche an neue Besitzer abgegeben wurden. Natürlich, wie es in einem solchen Fall üblich ist, mit einem Abschlag, der in diesem Fall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...