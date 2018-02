FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag eine erfreuliche Börsenwoche mit erneuten Kursgewinnen beendet. Der Leitindex stieg um 0,86 Prozent auf 12451,96 Punkte, womit sich die Erholung in dieser Woche auf knapp 3 Prozent summiert. Vorangegangen waren dem zwei desaströse Wochen mit Einbußen von mehr als 1200 Punkten. "Nachdem die Aktienmärkte in den Vorwochen ein wenig durchgeschüttelt worden sind, trauten sich Anleger wieder Käufe zu", fasste Analystin Claudia Windt von der Helaba die Gemengelage zusammen.

Rückenwind erhielt der deutsche Aktienmarkt vor dem Wochenende erneut von der Wall Street. Dort stieg der Dow Jones Industrial bereits den sechsten Handelstag in Folge und setzte sich von der 25 000er Marke weiter nach oben ab.

Noch gebe es keine Anzeichen, dass die jüngste Korrektur an den Finanzmärkten die Wirtschaft belaste, merkte das Bankhaus Merck Fink an. "Wichtig ist, dass die zahlreichen Stimmungsindikatoren dies nächste Woche belegen", sagte der Chefstratege Robert Greil. Das Interesse auf sich ziehen dürften vor allem der ifo-Geschäftsklimaindex und Umfragen unter Einkäufern in europäischen Unternehmen für den Monat Februar.

Auch die deutschen Nebenwerte erholten sich am Freitag. So rückte der MDax der 50 größten Nebenwerte um 1,33 Prozent auf 26 189,51 Zähler vor. Auf Wochensicht gewann der Index 4,6 Prozent. Der Technologie-lastige TecDax erholte sich um 1,73 Prozent auf 2578,09 Punkte und im Wochenvergleich sogar um 5,4 Prozent./bek/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0207 2018-02-16/17:45