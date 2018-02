FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag eine erfreuliche Börsenwoche mit erneuten Kursgewinnen beendet. Der Leitindex stieg um 0,86 Prozent auf 12451,96 Punkte, womit sich die Erholung in dieser Woche auf knapp 3 Prozent summiert. Vorangegangen waren dem zwei desaströse Wochen mit Einbußen von mehr als 1200 Punkten. "Nachdem die Aktienmärkte in den Vorwochen ein wenig durchgeschüttelt worden sind, trauten sich Anleger wieder Käufe zu", fasste Analystin Claudia Windt von der Helaba die Gemengelage zusammen.

Rückenwind erhielt der deutsche Aktienmarkt vor dem Wochenende erneut von der Wall Street. Dort stieg der Dow Jones Industrial bereits den sechsten Handelstag in Folge und setzte sich von der 25 000er Marke weiter nach oben ab.

Noch gebe es keine Anzeichen, dass die jüngste Korrektur an den Finanzmärkten die Wirtschaft belaste, merkte das Bankhaus Merck Fink an. "Wichtig ist, dass die zahlreichen Stimmungsindikatoren dies nächste Woche belegen", sagte der Chefstratege Robert Greil. Das Interesse auf sich ziehen dürften vor allem der ifo-Geschäftsklimaindex und Umfragen unter Einkäufern in europäischen Unternehmen für den Monat Februar.

Auch die deutschen Nebenwerte erholten sich am Freitag. So rückte der MDax der 50 größten Nebenwerte um 1,33 Prozent auf 26 189,51 Zähler vor. Auf Wochensicht gewann der Index 4,6 Prozent. Der technologie-lastige TecDax erholte sich um 1,73 Prozent auf 2578,09 Punkte und im Wochenvergleich sogar um 5,4 Prozent.

Airbus bauten die Gewinne vom Vortag nach starken Ergebnissen des Flugzeugbauers noch aus. Sie stiegen um 2,97 Prozent auf ein Rekordhoch von 95,56 Euro. Hier hagelte es am Freitag positive bis begeisterte Analystenkommentare.

Quartalszahlen gab es vor dem Wochenende von der Allianz. Analysten beurteilten diese als "solide", sie hätten den Erwartungen entsprochen. Die Aktien der Assekuranz blieben mit einem Plus von 0,58 Prozent etwas hinter dem Gesamtmarkt zurück.

Im TecDax büßten die Papiere von Pfeiffer Vacuum nach Geschäftszahlen des Vakuumpumpenherstellers 2,84 Prozent ein. Auch der Bahntechnik-Spezialist Vossloh enttäuschte mit den Ergebnissen, was den Kurs um 2,29 Prozent nach unten drückte.

Dagegen zogen die Anteile des Werbedienstleisters Ströer um 3,92 Prozent an. Sie profitierten von ambitionierten Wachstumsversprechungen der Unternehmensführung im "Manager Magazin". Eine Kaufempfehlung des Investmenthauses Berenberg ließ den Kurs von RIB Software sogar um 8,23 Prozent nach oben schnellen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 1,10 Prozent auf 3426,80 Punkte. In Paris ging es mit dem Cac-40 um 1,13 Prozent nach oben und in London stieg der FTSE 100 um 0,83 Prozent. Der Dow Jones Industrial lag zum Handelsschluss in Frankfurt mit 0,47 Prozent im Plus.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,55 Prozent am Vortag auf 0,52 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,16 Prozent auf 138,80 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,63 Prozent auf 158,75 Punkte zu.

Der Eurokurs gab auf 1,2445 US-Dollar nach. Am frühen Morgen war er mit 1,2555 noch auf den höchsten Stand seit Dezember 2014 gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2464 (Donnerstag: 1,2493) US-Dollar fest. Ein Dollar kostete damit 0,8023 (0,8005) Euro./bek/he

