Seine Meinung zurückgehalten hat Deniz Yücel nie, auch in Deutschland nicht. In der Türkei unter Erdogan wurde ihm das zum Verhängnis.

Ein Paar Schuhe, wenige Zeitschrift, ein Stapel mit Briefen von seiner Frau - viel Privatsphäre hatte Deniz Yücel nicht in den vergangenen 367 Tagen Gefängnis. Doch die wenigen Personen, die ihn während seiner Untersuchungshaft in der Türkei besuchen durften, betonten in Hintergrundgesprächen regelmäßig: Seine gute Laune habe Deniz Yücel nie verloren. Er soll sich sogar mit den Angestellten der Haftanstalt Silivri westlich von Istanbul angefreundet haben.

Die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten vor gut einem Jahr war von der ersten Sekunde an ein Politikum. Die bilateralen Beziehungen gingen auf Talfahrt, das Vertrauen in den türkischen Rechtstaat ist in Deutschland seitdem dahin. Yücel soll eine politische Geisel Erdogans gewesen sein. Umgekehrt wird Yücel in der Türkei häufig als Agent dargestellt, der dem Land bewusst Schaden zufügen wolle. Jetzt ist er frei und auf dem Weg zum Flughafen.

Seine Meinung zurückgehalten hat Deniz Yücel nie, auch in Deutschland nicht. Vor allem in seinen "taz"-Kolumnen provozierte er und eckte an. Über den Buchautor Thilo Sarrazin schrieb Yücel unter anderem, "der nächste Schlaganfall möge sein Werk gründlicher verrichten". Die Zeitung musste Sarrazin anschließend 20.000 Euro Entschädigung zahlen.

Im Januar 2015 schrieb Yücel außerdem, es sei an der Zeit, das Verbot der Terrororganisation PKK aufzuheben und die separatistische Gruppierung als internationalen Gesprächspartner anzuerkennen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...