VILNIUS (dpa-AFX) - Estland, Lettland und Litauen haben sich gegen Kürzungen des EU-Haushalts nach dem Austritt Großbritanniens aus der Union ausgesprochen. "Wir sind bereit, Wege zu diskutieren, um das Niveau des derzeitigen mehrjährigen Finanzrahmens auch nach dem Brexit beizubehalten, durch höhere Beiträge und möglicherweise neue Eigenmittel zum EU-Haushalt", hieß es in einem Schreiben der drei Baltenstaaten an die anderen EU-Mitgliedsstaaten, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Es dürfe keine Kürzungen auf Kosten der gemeinsamen Zukunft geben. "Wir glauben an eine starke und stabile EU. Weniger Europa ist keine Option." "Die baltischen Staaten sind überzeugt, dass zur Erreichung unserer gemeinsamen Ziele die Ressourcen der Union über 1 Prozent des Bruttonationaleinkommens der EU-27 liegen sollten", hieß es weiter.

Das Schreiben wurde am Donnerstagabend in Vilnius von Litauens Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite an EU-Ratspräsident Donald Tusk übergeben. Unterzeichnet wurde es von ihr und den Regierungschefs von Estland und Lettland, Jüri Ratas und Maris Kucinskis./awe/DP/edh

