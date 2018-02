FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag deutliche Kursgewinne erzielt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,61 Prozent auf 158,73 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um 0,06 Prozentpunkte auf 0,70 Prozent.

Die Furcht vor weiteren Leitzinserhöhungen in den USA tritt immer stärker in den Hintergrund. Der europäische Anleihemarkt hat sich bisher im Vergleich zum US-Rentenmarkt eher robust gezeigt. Im Gegensatz zu den USA stehen in der Eurozone Leitzinsanhebungen auf absehbare Zeit nicht auf der Tagesordnung.

Auch in allen anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück. Besonders stark sanken sie in Italien und Griechenland.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten in den USA belasteten die Anleihekurse nicht. Im Januar waren die Baubeginne und die Baugenehmigungen deutlich gestiegen. Das von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauen hatte im Februar überraschend zugelegt./jsl/jkr/he

ISIN DE0009652644

AXC0218 2018-02-16/18:17