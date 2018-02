Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zum dritten Mal in Folge zugelegt. Am kleinen Verfallstermin gab es vor allem im frühen Geschäft sowie gegen Handelsende etwas grössere Bewegungen. Die am frühen Nachmittag publizierten Konjunkturdaten aus den USA, etwa zu den Baubeginnen neuer Häuser oder zu den Importpreisen, hatten dagegen kaum einen Einfluss auf das Geschehen. Etwas Unterstützung kam später vom Index zum Konsumentenvertrauen der Uni Michigan, welcher entgegen den Erwartungen gestiegen war und die US-Börsen in der Eröffnungsphase auf einen freundlichen Kurs brachte.

Die jüngst an den globalen Börsen noch dominierende Angst vor einem raschen Zinsanstieg sei zumindest vorerst etwas in den Hintergrund gerückt, hiess es im Handel. So hat etwa der Dow Jones schon mehr als die Hälfte seines Rückschlags der beiden Vorwochen wieder aufgeholt. Der SMI hinkt hier mit seiner Aufholjagd noch etwas hinterher. Die Unruhe an den Börsen sei allerdings kaum schon vorbei und die Volatilität dürfte erhöht bleiben, hiess es in Börsenkreisen. Denn es herrsche weiterhin ein Spannungsfeld zwischen der guten konjunkturellen Lage einerseits und der Aussicht auf eine Straffung der Geldpolitik andererseits.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss mit einem Plus von 0,77% bei 8'986,72 Punkten. Im Wochenvergleich ergab sich somit ein Plus von 3,5%, womit die Vorwochenverluste gut zur Hälfte wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...