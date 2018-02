Ein weiterer Erholungsversuch im DAX - Allianz macht weniger Gewinn

Zum Ende dieser Handelswoche konnte sich der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) weiter stabilisieren. Allerdings fehlt immer noch der Funke, der eine steile Erholungsrallye entfachen könnte.

Das war heute los. Zeitweise legte der DAX etwas mehr als 1 Prozent an Wert zu, genauso wie am Vortag ging dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer jedoch irgendwann die Puste aus. Anleger dürften erfreut zur Kenntnis genommen haben, dass der Euro seine jüngste Stärkephase beendete und wieder unter die Marke von 1,25 US-Dollar rutschte. Der jüngste Trend spricht jedoch für eine stärkere europäische Gemeinschaftswährung, was Anlegern hierzulande gar nicht gefällt.

Das waren die Tops & Flops. Zu den größten DAX-Gewinnern gehörte heute die ProSiebenSat.1-Aktie (WKN: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770). Sie legte in der Spitze etwas mehr als 2 Prozent an Wert zu. Nachdem das Papier des Medienkonzerns 2017 noch der schwächste DAX-Performer war, ging das Jahr 2018 richtig gut los. Die allgemeinen Marktturbulenzen sorgten jedoch für eine Unterbrechung der Erholungsrallye. Nun soll die Aufholjagd weitergehen. Im Gegensatz dazu gehörten Finanzwerte eher zu den Verlierern des Tages, nachdem beispielsweise die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) gestern noch von den Zinsfantasien profitieren konnte.

