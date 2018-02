Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Europa haben sich mit einem Plus ins Wochenende verabschiedet. Nachdem sie in der Vorwoche deutlich unter Druck standen und der DAX vor einer Woche mit 12.003 Punkten sein bisheriges Jahrestief sah, konnte er seitdem 450 Punkte gutmachen. Die überzeugend verlaufende Berichtssaison, die weichende Volatilität wie auch die Beruhigung an der Zinsfront brachte die Käufer zurück an die Börse. Der DAX schloss am Freitag 0,9 Prozent höher bei 12.452 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 ging es um 1,1 Prozent auf 3.427 Punkte nach oben.

Gegenüber dem Jahresbeginn notieren DAX & Co allerdings noch immer im Minus. Der Euro notierte am Morgen bei 1,2556 Dollar und damit auf dem höchsten Stand seit November 2014, über den Tag gab er dann auf 1,2450 Dollar nach.

Allianz liefert solide Zahlen

Für die Allianz-Aktie ging es um 0,6 Prozent nach oben. Nachdem zunächst der 2018er Ausblick moniert wurde, setzen sich schließlich die guten 2017er Zahlen durch. Die DZ Bank ist im Großen und Ganzen zufrieden mit den Ergebnissen der Allianz im Geschäftsjahr 2017. Die Analysten machten "kleine positive Überraschungen" bei der Solvabilitätsquote und bei der Dividende aus. Die hohe Solvabilitätsquote lasse Raum für zusätzliche Aktienrückkäufe oder Akquisitionen, hieß es.

Einen Tag nach den starken Geschäftszahlen von Airbus folgen die Kurszielanhebungen durch die Analysten und ließen den Kurs um 3,0 Prozent auf ein Rekordhoch von 96,56 Euro steigen. Den Geschäftsausblick bezeichneten die Analysten von Goldman Sachs als ermutigend. 2020 könnte der freie Cashflow durchaus rund 6 Milliarden Euro betragen. Platz nach oben sehen die Analysten von Barclays und hoben das Kursziel gleich auf 130 Euro an. Sie stellten heraus, dass der 2018er-EBIT-Ausblick etwa 38 Prozent oberhalb der Konsenserwartung liege.

Vivendi brachen um 6 Prozent ein. Nach einem wie erwartet guten Jahr 2017 bemängelten Analysten den fehlenden Ausblick. Goldman Sachs merkte an, dass dies bei einigen Anlegern Missfallen auslösen dürfte. Auch habe die Tochter Havas die Erwartungen nicht erfüllen können.

Starke Marge bei Renault - Saab brechen ein

Von einer günstigen Margenentwicklung sprachen Marktteilnehmer bei Renault. Während der Umsatz die Erwartungen getroffen habe, liege der operative Gewinn leicht darüber. Die Dividendenerhöhung spreche ebenfalls für die Aktie. Für Erleichterung bei den Anlegern sorgte auch, dass Carlos Ghosn den Konzern für weitere vier Jahre lenken wird. Renault stiegen um 2 Prozent.

EDF legten um 4,6 Prozent zu. Trotz eines Umsatzrückgangs hat der Konzern im vergangenen Jahr mehr verdient. "Das kommt gut an", sagte ein Marktteilnehmer. Zudem sei der Kurs zuletzt mit den Zinsängsten stark gefallen und probe nun die Erholung. Die Dividendenrendite sei mit dem Vorschlag von 46 Cent hoch.

Von guten Zahlen sprachen Marktteilnehmer auch bei Danone. Die Analysten von Investec stellten mit Blick auf das Umsatzwachstum von Danone im vierten Quartal von 3,7 Prozent fest, im Vergleich zu Nestle habe dieses über den Erwartungen gelegen. Das China-Geschäft habe sich sowohl bei Wasser als auch bei Kindernahrung erholt. Bei der Integration des übernommenen US-Unternehmens Whitewave liege Danone offenbar vor dem Zeitplan. Danone gewannen 2,1 Prozent.

Air France-KLM (minus 6,4 Prozent) hat wegen einer Einzahlung in ihren Pensionsfonds im vierten Quartal rote Zahlen geschrieben. Den einmaligen Aufwand im Zuge der Einigung mit den Piloten und dem Kabinenpersonal bezifferte die französisch-niederländische Fluggesellschaft für das Jahr 2017 auf 1,43 Milliarden Euro. Die Analysten von CFRA haben die Aktie auf "Sell" von "Hold" nach unten genommen.

=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.426,80 +37,17 +1,1% -2,2% . Stoxx-50 3.057,75 +33,14 +1,1% -3,8% . Stoxx-600 380,62 +4,11 +1,1% -2,2% Frankfurt XETRA-DAX 12.451,96 +105,79 +0,9% -3,6% London FTSE-100 London 7.294,95 +60,14 +0,8% -5,9% Paris CAC-40 Paris 5.281,58 +59,07 +1,1% -0,6% Amsterdam AEX Amsterdam 532,27 +4,71 +0,9% -2,3% Athen ATHEX-20 Athen 2.171,48 +19,21 +0,9% +4,2% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.941,19 +31,09 +0,8% -0,9% Budapest BUX Budapest 39.138,87 +616,37 +1,6% -0,6% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.133,60 +69,75 +1,7% +5,5% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 143.419,08 +417,56 +0,3% +1,7% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 1.005,87 +20,06 +2,0% -1,8% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.463,89 +41,54 +0,8% +2,2% Madrid IBEX-35 Madrid 9.832,10 +117,20 +1,2% -2,1% Mailand FTSE-MIB Mailand 22.797,88 +302,24 +1,3% +2,7% Moskau RTS Moskau 1.263,27 +1,00 +0,1% +9,4% Oslo OBX Oslo 742,18 +8,18 +1,1% -0,1% Prag PX Prag 1.112,34 +0,47 +0,0% +3,2% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.556,93 +14,21 +0,9% -1,3% Warschau WIG-20 Warschau 2.406,96 -16,61 -0,7% -2,2% Wien ATX Wien 3.407,99 +15,61 +0,5% -0,4% Zürich SMI Zuerich 8.986,72 +68,92 +0,8% -4,2% DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.13 Uhr Do, 17:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,2441 -0,48% 1,2539 1,2480 +3,6% EUR/JPY 131,98 -0,54% 132,76 132,75 -2,4% EUR/CHF 1,1520 -0,11% 1,1531 1,1539 -1,6% EUR/GBP 0,8854 -0,16% 0,8873 1,1267 -0,4% USD/JPY 106,11 -0,04% 105,86 106,36 -5,8% GBP/USD 1,4053 -0,29% 1,4131 1,4063 +4,0% Bitcoin BTC/USD 10.109,46 +0,34% 9.886,61 9.815,15 -29,62 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,85 61,34 +0,8% 0,51 +2,3% Brent/ICE 64,94 64,33 +0,9% 0,61 -1,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.353,52 1.353,50 +0,0% +0,03 +3,9% Silber (Spot) 16,77 16,87 -0,6% -0,10 -1,0% Platin (Spot) 1.010,75 1.001,00 +1,0% +9,75 +8,7% Kupfer-Future 3,26 3,25 +0,3% +0,01 -1,3% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2018 12:07 ET (17:07 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.