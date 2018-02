Die Europäer wollen von Theresa May endlich hören, wie hart der Brexit ausfallen soll. Hunderttausende Arbeitsplätze hängen am gemeinsamen Handel.

Neuigkeiten hatte Theresa May nicht zu verkünden, als sie im Berliner Kanzleramt ans Mikrofon trat. Sie wählte nur neue Worte. Großbritannien strebe eine "mutige und ehrgeizige Partnerschaft" mit der EU an, sagte die britische Premierministerin nach dem Treffen mit Angela Merkel. Bisher hatte sie immer von einer "tiefen und besonderen Partnerschaft" gesprochen.

Die Unbestimmtheit der Premierministerin geht den Europäern zunehmend auf die Nerven, bei jeder Gelegenheit fordert Chefunterhändler Michel Barnier konkrete Vorschläge aus London. Doch Merkel wollte nicht unhöflich sein. "Erst einmal will ich sagen, dass ich nicht frustriert bin", sagte die Kanzlerin. Sie sei vielmehr "neugierig", wie Großbritannien sich die künftige Handelsbeziehung zur EU vorstelle.

May sagte, die Brexit-Verhandlungen seien "keine Einbahnstraße". Damit wollte sie wohl andeuten, dass auch die EU gefragt sei, wenn es um die konkrete Ausgestaltung der künftigen Beziehung gehe. Sie erinnerte daran, dass auch in Deutschland Hunderttausende Arbeitsplätze am gemeinsamen Handel hingen.

Großbritannien wolle "maximale Freiheit" für die Unternehmen auf beiden Seiten, weiterhin miteinander Geschäfte zu machen. Merkel versicherte ihr, dass man "konstruktiv" nach einer Lösung suchen werde. Der Brexit-Fahrplan solle jedenfalls eingehalten werden.

Bis Oktober soll der Ausstiegsvertrag unterschriftsreif sein. Darin sollen auch die Bedingungen für die Übergangsperiode nach dem Brexit-Tag am 29. März 2019 enthalten sein. Zugleich wollen die EU-Regierungschefs in einer politischen Erklärung die Eckpfeiler der künftigen Handelsbeziehung festhalten.

Merkel gilt in London als die entscheidende Figur in den Brexit-Verhandlungen. May hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, Barnier zu umgehen und direkt mit den Regierungschefs ...

