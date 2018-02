Frankfurt (ots) - Es mag schon sein, dass das aktuelle SPD-Hickhack um "Groko" und Ämter zu dem erschreckenden Befund beigetragen hat. Aber das Problem reicht tiefer, als es die aktuellen Debatten widerspiegeln. Die Zeiten sind vorbei, in denen sich der Wunsch nach Veränderung auf der (halb-)linken Seite des Parlaments am besten aufgehoben fühlte. Dass sozialdemokratisch gefärbte Milieus sich wenn nicht aufgelöst, so doch ausdifferenziert haben, ist allgemein bekannt. Aber eine Antwort darauf, die die neuen mit den alten Mittelschichten und beide mit den prekarisierten Bevölkerungsgruppen verbinden könnte, hat auch die SPD nie wirklich gesucht, geschweige denn gefunden. Und dass das in der nächsten großen Koalition gelingt, darf bezweifelt werden. Auch das trägt dazu bei, dass die Unzufriedenen sich zum Teil hinter den Rassisten versammeln."



OTS: Frankfurter Rundschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/10349 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_10349.rss2



Pressekontakt: Frankfurter Rundschau Ressort Politik Telefon: 069/2199-3222