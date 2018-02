Berlin (ots) - Yücel ist frei. Doch noch sitzen Tausende von Menschen in türkischen Gefängnissen, deren einziges Vergehen darin besteht, eine andere Meinung als Erdogan zu haben. Unter ihnen sind auch Deutsche. Erst wenn all diese Häftlinge auch freigelassen werden, kann es einen Weg zurück zu einer Normalität geben, wie sie zwischen der Türkei und Deutschland schon einmal bestand. Erst dann wird sich auch die berechtigte Empörung legen, die heute verspürt, wer Erdogan und seine Minister von Rechtsstaatlichkeit reden hört.



