Stuttgart (ots) - Deniz Yücel ist wieder auf freiem Fuß. Das ist das Ende eines diplomatischen Skandals.Zu welchen Bedingungen Yücel letztendlich entlassen wurde, ist nicht klar.Fakt ist: Berlin liefert nur noch sehr eingeschränkt Kriegsgerät an Ankara, weil dort Menschenrechte mit Füßen getreten und mit dem militärischen Vorgehen in den Kurdengebieten das Kriegswaffenkontrollgesetz und die Richtlinien zu Rüstungsexporten verletzt werden. Das hat mit dem Fall Yücel nichts zu tun. Wäre es anders, hätte Ankara mit der Freilassung des Journalisten in diesem undurchsichtigen Spiel doch gewonnen und die Bundesregierung hätte einer plumpen Erpressung nachgegeben.



