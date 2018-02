NordLB hebt Airbus auf 'Halten' und Ziel auf 88 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Airbus nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 88 Euro angehoben. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern habe das Jahr 2017 sehr solide abgeschlossen und einen optimistischen Ausblick auf 2018 gegeben, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings stünden den langfristig hervorragenden Geschäftsaussichten weiterhin erhebliche Risiken gegenüber.

DZ Bank hebt Hella auf 'Kaufen' - Fairer Wert hoch auf 64 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Hella mach einem Kapitalmarkttag von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 61 auf 64 Euro angehoben. Der Autozulieferer verzeichne eine anhaltend gute Nachfrage nach Fahrerassistenzsystemen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch bei Elektromobilität rechne das Unternehmen mit einem anhaltend starken Wachstum. Zudem habe es trotz aktuell ungünstiger Wechselkurse die Prognosen bestätigt.

DZ Bank hebt Schaeffler auf 'Kaufen' - Fairer Wert weiter 15 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Schaeffler von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber auf 15 Euro belassen. Analyst Michael Punzet geht in einer am Freitag vorliegenden Studie davon aus, dass der Autozulieferer die fehlenden Details zu dem verhaltenen Ausblick 2018 sowie dem Exzellenz-Programm auf der Jahrespressekonferenz darlegen wird. Zudem erschienen ihm auf dem aktuellen Bewertungsniveau die negativen Nachrichten der jüngsten Vergangenheit mehr als ausreichend berücksichtigt.

Berenberg hebt RIB Software auf 'Buy' und Ziel auf 28 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat RIB Software von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 21,30 auf 28,00 Euro angehoben. Die Erfolgschancen der YTWO-Plattform für Immobilen- und Wohnungsbauunternehmen, an der RIB Software zu 50 Prozent beteiligt ist, schätze er nun doppelt so hoch ein als bisher, schrieb Analyst Gal Munda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2018 und 2019 deutlich nach oben.

Kepler Cheuvreux hebt HHLA auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat HHLA nach dem jüngsten Kursrutsch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 24 Euro belassen. Der Rückschlag eröffne eine gute Gelegenheit, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger des Hafenlogistikers hätten übertriebene Angst vor Belastungen durch eine Konsolidierung der Reedereien. Zudem sei das Potenzial durch die mögliche Vertiefung der Elbe nicht in den Kurs eingepreist.

Metzler nimmt Wirecard mit 'Buy' wieder auf - Ziel 116 Euro

FRANKFURT - Das Bankhaus Metzler hat Wirecard mit "Buy" und einem Kursziel von 116 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Das Unternehmen habe weltweit eine starke Marktposition in der elektronischen Zahlungsabwicklung inne, wie aus einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervorgeht. Von Wettbewerbern hebe sich Wirecard vor allem durch eine hohe Online-Präsenz und umfangreiche Aktivitäten in der Region Asien-Pazifik ab.

Barclays startet Delivery Hero mit 'Overweight' - Ziel 43,35 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Delivery Hero mit "Overweight" und einem Kursziel von 43,35 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Lieferdienst sei weltweit breit aufgestellt und profitiere vom langfristigen Trend hin zu Bestellungen und Lieferungen von Essen, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis

DZ Bank senkt fairen Wert für Allianz auf 218 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Allianz-Aktie nach Jahreszahlen von 224 auf 218 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versicherer habe ein solides Ergebnis vorgelegt, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alle drei Segmente befänden sich in guter Verfassung. Dies impliziere aber auch, dass weitere Verbesserungen durchaus schwierig zu erreichen sein dürften. Er reduzierte seine Prognosen für das operative Ergebnis der Jahre 2018 und 2019.

Citigroup senkt Thyssenkrupp-Ziel auf 27 Euro - 'Neutral'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 28 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ephrem Ravi revidierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Prognosen leicht nach unten. Im ersten Geschäftsquartal hätten kräftig gesunkene Unternehmenskosten dem Industrie- und Stahlkonzern geholfen, somit könnte das Potenzial für eine deutliche Erholung des operativen Gewinns (Ebit) im zweiten Geschäftsquartal begrenzt ein.

Commerzbank hebt Ziel für Covestro auf 110 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Covestro von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kunststoffspezialist dürfte noch länger als gedacht vom weltweiten Versorgungs-Engpass beim Kunststoff-Vorprodukt TDI profitieren, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) im Jahr 2018 an und liegt damit nun etwas über den durchschnittlichen Markterwartungen.

