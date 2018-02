IRW-PRESS: Gossan Resources Limited: Gossan verstärkt das geologische Team für das Bohrprogramm bei Sturgeon Lake

16. Februar 2018 - Gossan Resources Limited (GSS:TSX.V, GSR:XFRA) hat sein geologisches Team für ein bevorstehendes Winterbohrprogramm im aussichtsreichen zinkreichen VMS-Gebiet Sturgeon Lake im Nordwesten von Ontario zusammengestellt. Das Team besteht aus Projektleiter Herr Scot Halladay, P.Geo., Berater Dr. Donald J. Robinson, P.Geo., und Dr. Hamid Mumin, P.Geo., ein Mitglied des Board of Directors von Gossan, und bietet dem Unternehmen fundiertes technisches und praktisches Fachwissen im Hinblick auf die Exploration, Entdeckung und Abgrenzung von vulkanogenen Massivsulfid-(VMS) -Lagerstätten mit Kupfer-Zink-Mineralisierung.

Scot Halladay, P.Geo., ein hoch qualifizierter leitender Explorationsgeologe mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Exploration - vom Früh- bis zum fortgeschrittenen Stadium - und der Minenerschließung, fungiert als Projektleiter für das Bohrprogramm bei Sturgeon Lake. Herr Halladay ist seit 1999 President von Halladay Geological Consultants and Services und ist Absolvent der University of Western Ontario, wo er 1985 sein Studium der Geowissenschaften mit Auszeichnung abschloss. Als ehemaliger Angestellter von Kidd Creek Mines, First Nickel Inc. und Falconbridge Limited verfügt Scot über umfangreiche Kenntnisse auf den Gebieten der oberirdischen Exploration und dem Tiefbau und erhielt Prämien für die Entdeckung mehrerer Lagerstätten, einschließlich Nickel Rim Depth im Nickelgebiet Sudbury, die derzeit von Glencore unter Tage erschlossen wird. Durch seine Beratungstätigkeit für eine Anzahl von Unternehmen im Hinblick auf verschiedene Grund- und Edelmetalllagerstätten in Kanada, den Vereinigten Staaten und Grönland verfügt er über vielfältige Erfahrungen.

Dr. Donald J. Robinson, ein Professional Geologist mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Exploration und Unternehmensentwicklung, ist Gossan als Mitglied des Beirats beigetreten. Dr. Robinson erhielt als früherer President und CEO eines an der TSX notierten Unternehmens (1994 bis 2016) gemeinsam mit seinem Explorationsteam in Anerkennung ihrer Arbeit bei der Goldlagerstätte Eau Claire den 2015 Discovery of the Year Award von der kanadischen Provinz Quebec. Dr. Robinson promovierte 1982 auf dem Gebiet der Minerallagerstättengeologie an der University of Western Ontario. Während seiner Beschäftigung bei BHP (vormals Utah Mines Ltd.) von 1977 bis 1980 war Don an der Entdeckung der Nickel-Kupfer-Mine Redstone unweit von Timmins, Ontario direkt beteiligt. Als Projektleiter und Geologe bei Tri Origin Exploration Ltd. von 1992 bis 1994 überwachte er ebenfalls die Entdeckung der VMS-Lagerstätte Lewis Ponds mit Kupfer-Zink-Silber-Gold-Mineralisierung in New South Wales, Australien.

Dr. Hamid Mumin, P.Geo., ein renommierter Geologe und Professor am Lehrstuhl für Geologie der Brandon University, ist für sein Fachwissen auf dem Gebiet der VMS-, Gold- und Eisenoxid-Kupfer-Gold-(IOCG) -Lagerstättentypen bekannt. 1985 schloss Dr. Mumin sein Studium der Geotechnik an der University of Toronto ab. Dort erlangte er ebenfalls einen M.A.Sc. in Wirtschaftsgeologie, bevor er 1994 an der University of Western Ontario promovierte und als Forschungsstipendiat (Post-Doctoral Fellow) auf dem Gebiet der Erzgang-Goldlagerstätten in den Goldfeldern Ashanti und Carlin tätig war. Vor seiner Berufung an die Brandon University im Jahr 1995 arbeitete Hamid über 6 Jahre lang für Noranda als Minen-, Explorations- und Forschungsgeologe im Bergbaucamp Sturgeon Lake. Neben seiner Lehrtätigkeit an der Brandon University ist Dr. Mumin auch weiterhin als Professional Engineer und Professional Geologist in beratender Funktion tätig und leitet Projekte in Kanada und Südamerika. Er war an mehreren Entdeckungen und Minenerschließungen beteiligt. Dr. Mumin trat 2015 in das Board of Directors von Gossan ein.

Das Zinkkonzessionsgebiet Sturgeon Lake von Gossan befindet sich im zinkreichen Mehrmetall-Grünsteingürtel Sturgeon Lake im Nordwesten von Ontario und besteht aus 14 Claims mit einer Grundfläche von 3.088 Hektar. Das Konzessionsgebiet befinde sich direkt entlang des Streichens und östlich von sechs historischen VMS-Lagerstätten. Diese Lagerstätten, die zwischen 1970 und 1991 abgebaut wurden, produzierten insgesamt etwa 18,7 Millionen Tonnen Erz mit typischen Gehalten von im Schnitt 8,0 % Zink, 1,1 % Kupfer, 0,8 % Blei, 120 g/t Silber und 0,5 g/t Gold.

Qualifizierter Sachverständiger und Qualitätskontrolle

PDAC

Gossan wird mit einem Stand (2615A) im Investors Exchange auf der Prospectors and Developers Convention (PDAC) am Sonntag, den 4. März und Montag, den 5. März im Toronto Convention Centre vertreten sein.

Über Gossan

Gossan Resources Limited verfügt über ein breit gestreutes Portfolio an Konzessionsgebieten, die Gold, Platingruppen- und Grundmetalle sowie Spezial- und sekundäre Metalle für grüne Batterieanwendungen, Vanadium, Titan, Tantal, Lithium und Chrom enthalten. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Bohrtests in einem Explorationskonzessionsgebiet im zinkreichen Mehrmetall-Grünsteingürtel Sturgeon Lake im Nordwesten von Ontario gerichtet. Gossan verfügt außerdem über eine umfassende Lagerstätte an äußerst reinem, magnesiumreichem Dolomit sowie über Voraus- und Produktionslizenzgebührenbeteiligungen in Höhe von 100.000 $ pro Jahr an einer Frac-Sand-Lagerstätte. Alle Mineralexplorations- und -erschließungskonzessionsgebiete von Gossan befinden sich in Manitoba und im Nordwesten von Ontario. Das Unternehmen notiert an der TSX Venture und and der Frankfurter Börse / Freiverkehr & Xetra und verfügt zurzeit über 33.580.400 ausstehende Stammaktien.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

