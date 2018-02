Die Weltwirtschaftskrise haben die Top-Banker der Wall Street für sich persönlich abgehakt. Sie verdienen wieder mehr als vor dem Crash 2008.

So viel Geld hat es zusammengenommen für die Super-Banker der Wall Street seit 2006 nicht mehr gegeben. Die Folgen der Weltwirtschaftskrise 2008 haben die fünf Chefs der Top-Banken mit Investmentbanking und signifikanten Handelsaktivitäten damit für sich persönlich endgültig hinter sich gelassen. Das geht aus Zahlen hervor, die das Wall Street Journal auf Basis von Börsen-Pflichtmitteilungen zusammengetragen hat.Citigroup-Chef Michael Corbat war der prozentuale Spitzenreiter mit Plus 48 Prozent auf 23 Millionen Dollar. Die Zahlen gab Citi am Freitag bekannt. Spitzenverdiener ist aber weiter JPMorgan-Chef Jamie Dimon. Sein Jahrespaket beläuft sich auf 29,5 Millionen Dollar. Dimons Gehaltsplus von 5,4 Prozent fällt dagegen schon fast bescheiden aus.Morgan-Stanley-Chef James Gorman ging 2017 mit 27 Millionen Dollar nach Hause, ein Zuwachs von 20 Prozent. Die Bank of America machte für Brian Moynihan 23 Millionen Dollar locker - ein Plus von 15 Prozent. Selbst die Vergütung von Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein spiegelt nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...