Nestle´: Das ist ziemlich hart

Einmal mehr konnte Nestle´ (WKN: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350) keine überzeugenden Geschäftsergebnisse abliefern. Im Schlussquartal 2017 nahm die schwache Umsatzwachstumsdynamik sogar ab. Trotzdem sollte der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern nach dem Übergangsjahr 2017 zukünftig wieder für erfreulichere Nachrichten sorgen.

Im Geschäftsjahr 2017 lagen die Umsatzerlöse der Schweizer bei 89,8 Mrd. CHF. Gerade einmal 0,4 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. Organisch wuchs Nestle´ um 2,4 Prozent. Doch auch dies ist nicht wirklich beeindruckend. Zumal das organische Wachstum von +3,1 Prozent im dritten Quartal im letzten Jahresviertel auf nur noch 1,9 Prozent zurückging.

Nestlé-Chart: boerse-frankfurt.de

Für 2018 hat sich das Management ein organisches Umsatzplus von 2 bis 4 Prozent vorgenommen. Analysten hatten zuletzt im Schnitt mit einem Wert von 3,5 Prozent gerechnet. Also würde man dieser Prognose wenigstens in gewisser Weise gerecht werden. Wichtiger dürfte es derzeit jedoch sein, den Konzernumbau voranzutreiben. Zu dem auch der Verkauf des US-Süßwarengeschäfts an den italienischen Nutella-Produzenten Ferrero gehört.

