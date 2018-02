Bei der SPD geht die Angst um, in der Parteispitze und an der Basis. In Recklinghausen erhält auch Kühnert spürbaren Gegenwind.

Der Rentner, seit fünf Jahrzehnten für die SPD in Marl aktiv, hat eine klare Antwort an Kevin Kühnert. Dieser mahnt, sich von all den Szenarien nicht kirre machen zu lassen. "Es gibt dann Chaos, keine Regierung", sagt der ältere Herr zum Jusos-Chef. Wenn die SPD-Mitglieder Nein sagten zum Eintritt in eine neue große Koalition, dann mache er nicht mehr mit. "Dann guck ich mir dat nur noch ausm Liegestuhl an." Er wolle nicht, das "dat alles in den Müll kommt" und der nächste Vorstand weggejagt werde.

Es sind Stimmen wie diese an der SPD-Basis in Recklinghausen. Ein Genosse namens Angst könnte der größte Geburtshelfer dieser schon vor dem Start so fragilen Koalition werden. Die Inhalte, wie der Plan, 8000 neue Pflegekräfte zu gewinnen, Krankenkassenbeiträge der Arbeitnehmer zu mindern, weniger Arbeitsverhältnisse zu befristen oder Milliarden für neue Wohnungen und schnelleres Internet, treten hier fast in den Hintergrund. Die SPD hat nach den vergangenen Tagen und dem Rücktritt von Parteichef Martin Schulz ein Schleudertrauma.

Jusos-Chef Kühnert ist der Wortführer des Nein-Lagers. Es ist gelebte Demokratie, viele nachdenkliche Stimmen, viele junge Leute im Bürgerhaus Süd. Aber Kühnert bekommt neuerdings mehr Gegenwind, auch wenn die jungen Leute hier nach Selfies und Gruppenfotos mit ihm gieren. Ein lokal engagiertes Jusos-Mitglied sagt: "Du kritisierst sehr viel, Kevin, aber wo sind die aktiven Gegenvorschläge?" Kühnert kündigt Papiere an, er will Maßnahmen gegen die "krass ungerechte" Vermögensbeteiligung, höhere Steuern für Reiche. Er kritisiert mehr als 100 Prüfaufträge und Kommissionen im Koalitionsvertrag, mit der Union könne man nichts verwirklichen.

"Hört auf mit dieser Politik, die Maßnahmen in 10, 15 oder 20 Jahren ansetzt. Ihr ...

