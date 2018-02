Bei einem Besuch an der TU München spricht Ex-Google-Chef Eric Schmidt über seine Vergangenheit und Industrie 4.0 - mitsamt einem Appell an den akademischen Nachwuchs

Ex-Google-Chef Eric Schmidt hat nach seinem Rückzug als Verwaltungsratsvorsitzender der Google-Holding Alphabet kürzlich angekündigt, sich künftig stärker um Wissenschaft und wohltätige Dinge zu kümmern. Den Anfang machte er in München. Vor 1000 Studenten pries er die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz an - und verkündete noch in offizieller Mission eine neue Partnerschaft des Suchmaschinenkonzerns mit der Technischen Universität München (TU).

Schmidt wurde wie ein echter Star empfangen. Sein Einmarsch durch den Innenhof der TU wurde auf eine Großleinwand in den restlos besetzten Saal übertragen. Der Top-Manager kam wie immer seriös in Anzug und Krawatte - für den Start-up-Look waren bei Google stets die Gründer Sergey Brin und Larry Page zuständig. Zur Eröffnung betonte Schmidt, Sohn eines deutsch-amerikanischen Wirtschaftsprofessors, dass er auch bayerische Gene in sich hat.

Inhaltlich blieb Schmidt bei dem kurzen Besuch eher an der Oberfläche. Die Menschheit stehe am Beginn des "Zeitalters der Intelligenz". Künstliche Intelligenz biete ganz neue Möglichkeiten, als erstes werde die Gesundheitssparte profitieren. Computer könnten zum Beispiel bei Krebserkrankungen besser diagnostizieren als der beste Facharzt - weil sie mehr Fälle gelernt hätten. Die Maschine müsse dabei den Menschen nicht ersetzen, sondern ergänzen. Die Industrie arbeite an Problemen wie ethischen Fragen.

Die Deutschen ermahnte er, sich intensiv mit Software zu beschäftigen. "Das deutsche Ingenieurswesen war immer das beste der Welt." Aber bei der Software-Revolution sei Deutschland ...

