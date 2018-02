Seit der Finanzkrise haben die Immobilienpreise in der ganzen Welt eine Phase atemberaubenden Wachstums erlebt. In verschiedenen Hauptstädten hat der Preis pro Quadratmeter von Wohn- und Gewerbeimmobilien von der lockeren Geldpolitik profitiert. Dies hat dazu geführt, dass die Zinssätze auf nahezu Null gesunken sind, während das Quantitative Easing in den letzten Jahren dazu beigetragen hat, die Wirtschaftsleistung einer Reihe von Volkswirtschaften zu verbessern.



Jetzt aber scheint die Ära des billigen Geldes zu Ende zu gehen. Könnte dies bedeuten, dass ein globaler Immobiliencrash bevorsteht?

Ein neuer Fokus

Bereits in den USA haben die Zinsen begonnen zu steigen. Das monatliche Programm zum Rückkauf von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...