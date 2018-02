Künstliche Intelligenz macht eine quasi autonome Kriegsführung möglich. Experten sind alarmiert - und fordern umgehend Strategien und Lösungen.

Sie hält keine Tiraden gegen die Nato und den Westen wie der russische Außenminister Sergei Lawrow es manchmal macht. Sie spricht auch nicht von Arenen, in denen Nationen um die Weltherrschaft miteinander ringen, wie der US-Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster es kürzlich getan hat. Sophia erscheint mit ihrer stets freundlichen Stimme wie die gute Fee in einer von militärischen Konflikten und außenpolitischen Spannungen geprägten Welt. Und doch verbirgt sich hinter Sophias Lächeln eine neue Gefahr, die nach Meinung von Sicherheitsexperten sogar größer ist als die Drohungen des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un mit einem Atomkrieg.

Sophia ist nämlich ein Roboter, der von künstlicher Intelligenz (KI) gesteuert wird.

Dass ausgerechnet ein intelligenter Roboter zum Auftakt der Münchener Sicherheitskonferenz (MSC) das Publikum mit einer fast menschlich anmutenden Rede begrüßt, ist kein Zufall. "Wer die Führung bei der künstlichen Intelligenz übernimmt, wird die Welt regieren", hat Russlands Präsident Wladimir Putin im vergangenen Jahr prophezeit. Die Erfinder-Ikone Elon Musk (Tesla und Space X) warnt sogar vor einem digitalen Wettrüsten mit unbemannten Kampfdrohnen und Killerrobotern, das in einem "dritten Weltkrieg" münden könne.

"Wir sprechen nicht über eine Zukunftsvision, sondern die militärische Nutzung künstlicher Intelligenz steht unmittelbar bevor", warnte der ehemalige Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen in München, "und die Nato ist auf diese Art der Kriegsführung überhaupt nicht vorbereitet." Der Nato-Veteran spielte damit vor allem auf die langwierigen Entscheidungswege im Bündnis an. Im digitalen Krieg der Zukunft müssten militärische Entscheidungen in Minuten und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...