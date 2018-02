Hamburg (ots) - Die ZDF-Journalistin Bettina Schausten bleibt Leiterin des Hauptstadtstudios des Senders. Ihr Vertrag wurde um drei Jahre verlängert. Das meldet das Hamburger Medienmagazin 'new business' (www.new-business.de) in seiner am Montag, 19. Februar, erscheinenden Ausgabe. Auf Vorschlag von Intendant Dr. Thomas Bellut habe der ZDF-Verwaltungsrat auf einer Sitzung in Berlin Anfang Februar dem neuen Vertrag für die Korrespondentin, der bis zum 31. März 2021 läuft, zugestimmt. Nach Angaben aus dem Verwaltungsrat erhält Schausten Jahresbezüge in Höhe von 156.120 Euro. Sie arbeitet seit 1996 für das ZDF.



OTS: new business newsroom: http://www.presseportal.de/nr/20129 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_20129.rss2



Pressekontakt: new business Volker Scharninghausen Telefon: 0178/2319953 scharninghausen@new-business.de