Bei der MSC präsentiert sich Theresa May als überzeugte Europäerin. Warum sie ihr Land dennoch aus der EU führen will, kann sie nicht so richtig erklären.

Wolfgang Ischinger brachte es als erster auf den Punkt: "Wenn man Ihre Rede gehört hat", sagte der MSC-Chef zur britischen Premierministerin Theresa May, "dann wird einem klar, dass alles viel einfacher wäre, wenn Ihr Land in der EU bleiben würde."

Damit hatte der Diplomat den wunden Punkt der gesamten Brexit-Strategie Londons in einem Satz zusammengefasst. Diesen Widerspruch, den Brexit durchzuziehen, obwohl doch fast alles für einen Verbleib in der EU spricht, konnte May auch in München nicht auflösen.

So war es die Premierministerin selbst, die darauf hinwies, dass man gerade ...

Den vollständigen Artikel lesen ...