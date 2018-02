Außenminister Gabriel wirbt bei der Münchner Sicherheitskonferenz für ein selbstbewusstes Europa - und für sich selbst.

Als Sigmar Gabriel am Samstagmorgen an das Podium der Münchner Sicherheitskonferenz tritt, liegt ein Tag hinter ihm, der selbst für einen stressresistenten Außenminister aufreibend war. An den tiefen Ringen unter seinen Augen kann man erahnen, wie anstrengend die vergangenen 24 Stunden waren: Die Verkündung der Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel, Statements, Interviews, ein Kurztrip von München nach Berlin und wieder zurück. Viel Adrenalin, keine Zeit zum Innehalten.

Deutschlands Chefdiplomat ist der Mann der Stunde. Und steht jetzt schon wieder im Mittelpunkt. Als Eröffnungsredner des zweiten Tags der Sicherheitskonferenz soll er die geopolitische Lage beschreiben, Orientierung für eine Welt schaffen, die ihre Balance verloren hat, ja sogar, wie er sagt, "zu Beginn des Jahres 2018 an einem gefährlichen Abgrund" steht.

Am Abgrund steht Gabriel auch selbst: Deutschland beliebtester Politiker kämpft um sein politisches Überleben. Natürlich weiß er, dass seine Partei, die krisengeschüttelte SPD, ihn loswerden will. ...

