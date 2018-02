Liebe Leser,

Aurelius konnte nun endlich wieder für eine gute Nachricht sorgen. Das Beteiligungsunternehmen hat die Übernahme des Unternehmens Connect Books erfolgreich hinter sich gebracht. Damit verbessert sich die wirtschaftliche Stimmung rund um das Unternehmen. Neue Tops könnten nun wieder in den Fokus geraten. Alte Tops, die nur 10 % entfernt sind, dürften dagegen rasch angelaufen werden. Konkret: Die Aktie ist in den vergangenen Tagen etwas unter Druck geraten. Nun gelangen am Donnerstag ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...