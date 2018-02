Moskau weist die Vorwürfe der Wahlmanipulation in den USA erneut entschieden zurück. Außenminister Lawrow gibt sich äußerst gelassen.

Russische Politiker haben die Anklage gegen 13 Russen wegen angeblicher Beeinflussung des US-Wahlkampfs als lächerlich zurückgewiesen. "Das alles kommt dem Wahnsinn sehr nahe", sagte der Vorsitzende des Außenausschusses des russischen Parlaments, Leonid Sluzki. Das Vorgehen der USA erinnere ihn eher an eine Hollywood-Komödie und sei Teil einer russenfeindlichen Kampagne, sagte er am Samstag der Agentur Interfax zufolge in Moskau.

Außenminister Sergej Lawrow reagierte am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz gelassen. "Solange wir die Fakten nicht haben, ist alles andere Spekulation", sagte Lawrow. Er habe die Anklageschrift gelesen. Darin werde bestritten, dass es irgendeine Einflussnahme auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...