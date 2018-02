Die möglichen Strafzölle für Stahl und Alu stoßen bei wichtigen Handelspartnern der USA auf scharfe Kritik. Etwaige Gegenmaßnahmen dürften umgehend folgen.

Bei den größten Handelspartnern der USA stoßen die Pläne aus Washington für Schutzzölle und Importquoten zur Unterstützung der amerikanischen Stahl und Aluminiumindustrie auf scharfe Kritik. Es müsse geprüft werden, ob das Vorhaben mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) vereinbar sei, forderte der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, in der "Welt am Sonntag".

Der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Hans Jürgen Kerkhoff, äußerte in der Zeitung die Befürchtung, dass als Folge der US-Maßnahmen Stahllieferungen aus Fernost nach Europa umgelenkt werden könnten. Auch Südkorea will im Falle von Strafzöllen die WTO anrufen. China kündigte Gegenmaßnahmen an, ohne diese zu konkretisieren.

US-Handelsminister Wilbur Ross hat Präsident Donald Trump mehrere Möglichkeiten vorgelegt, Stahl- und Aluminiumhersteller vor ausländischen Einfuhren zu schützen. Eine Option sei, auf sämtliche Stahlimporte aus allen Ländern weltweit einen Zoll von mindestens 24 Prozent zu erheben und für Aluminiumprodukte ...

