Liebe Leser,

in den vergangenen drei Wochen verlor die Apple-Aktie zunächst ca. 12 % an Wert. Dabei hat sie aus charttechnischer Sicht den sekundären Aufwärtstrend zunächst unterschritten. In dieser Woche notiert die Aktie jedoch (Stand Freitagmittag MEZ) mit 10,63 % deutlich im Plus. Sie testet damit den sekundären Aufwärtstrend von unten wieder an. Kurse über 177 US-Dollar je Aktie könnten den Trend wieder valide machen. Langfristig betrachtet bleibt der Aufwärtstrend allerdings trotz ... (David Iusow)

