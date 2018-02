Nirav Modi, schillernder Diamanten-Händler Indiens, nutzt die strukturelle Schwäche heimischer Banken schamlos aus. Dabei stehen die größten Probleme noch bevor.

Die Läden seiner Schmuckkette sind in den schicksten Straßen von Hongkong, New York und London. Stars wie US-Schauspielerin Kate Winslet tragen seine Ringe und schon in jungen Jahren erreicht er die Forbes-Liste der reichsten Inder: Nirav Modi, eine der schillerndsten Gestalten des indischen Jetsets. Sein eigentliches Ziel: Indiens erste weltweit bekannte Luxus-Marke zu etablieren.

Doch jetzt steht Modi gemeinsam mit seinem Onkel Mehul Choksi im Zentrum von einem der größten Finanzskandale, die der Subkontinent jemals erlebt hat. Modi und seine Komplizen haben die öffentliche Punjab National Bank (PNB) angeblich um circa 1,8 Milliarden US-Dollar geprellt - und so ein Beben im gesamten indischen Bankensektor ausgelöst.

Am Dienstag übermittelte die PNB die schlechte Nachricht an ihre Gläubiger und Aktionäre. Man sei auf mehrere betrügerische und unautorisierte Transaktionen gestoßen, teilte das Kreditinstitut mit. Mittlerweile hat die indische Kriminalpolizei CBI Dutzende Razzien gestartet und Interpol alarmiert. Die indische Regierung ruft alle Banken des Landes dazu auf, ihre Bücher auf den Fall hingehend zu überprüfen.

Ausgangspunkt des mutmaßlichen Milliardenbetrugs ist eine einzelne Filiale der PNB in Mumbai. Dort saß angeblich ein Komplize Modis, der im Namen der Bank der zwischen 2011 und 2017 Bürgschaften ausstellte. Diese falschen Bürgschaften wurden dafür genutzt, dass Auslandsfilialen anderer indischer öffentlicher Banken Kredite auf Konten ...

