Berlin (ots) - Grünen-Chef Robert Habeck hält nichts von den Plänen von Union und SPD, ein Heimatministerium einzuführen. "Die große Koalition verramscht den Heimatbegriff. Das ist nur eine Konzession an die AfD", sagte Habeck im Interview mit dem "Tagesspiegel am Sonntag". Es sei absurd zu glauben, eine Heimatabteilung des Innenministeriums könne die große Verunsicherung zwischen Bankenkrise und den Migrationswellen in der Welt lösen.



