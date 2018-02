Die Republikaner galten bei den Zwischenwahlen in den USA im Herbst als so gut wie geschlagen. Doch mittlerweile sieht es besser aus.

Mitt Romney will es noch einmal wissen. Am Freitag veröffentlichte der republikanische Ex-Präsidentschaftskandidat sein lang erwartetes Bewerbungsvideo für einen Senatssitz in Utah. Betont bürgernah in dunkler Jacke, hellblau kariertem Button-Down-Hemd und Bluejeans steht er in einer Werkshalle, im Hintergrund eine riesige amerikanische Flagge. Es gebe keinen besseren Moment um "Utahs Werte nach Washington zu bringen", so Romney zu Bildern von arbeitenden Männern, lächelnden Familien und warmen Sonnenaufgängen. "Dies ist der richtige Zeitpunkt für mich, um unserem Staat und unserem Land zu dienen."

Romney geht als haushoher Favorit in die Wahl. Utah gehört zu den republikanischen Hochburgen im Land, der Kandidat ist außerordentlich beliebt. Es muss schon sehr viel schiefgehen, damit er im November nicht in den Senat gewählt wird.

Andere Republikaner dürften es da schwerer haben. Dass ausgerechnet 2018 der "richtige Zeitpunkt" für eine Kongress-Kandidatur sei, sah man in weiten Teilen der Partei entschieden anders. Noch zu Jahresbeginn wiesen alle Anzeichen auf eine brutale Niederlage der Republikaner in den Zwischenwahlen im Herbst hin. Doch langsam rücken sie in den Umfragen wieder näher an die oppositionellen Demokraten heran. Kann die Trump-Partei die befürchtete Klatsche doch noch abwenden?

Leicht wird es nicht. Zwischenwahlen sind für die Präsidentenpartei immer schwierig - ganz egal, ob im Weißen Haus ein Demokrat oder ein Republikaner regiert. In 16 der 18 Midterms seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs musste die Partei des Staatsoberhaupts Sitze im Repräsentantenhaus abgeben - durchschnittlich 25. Das allein würde schon ausreichen, damit die Kontrolle über die untere Kongresskammer wieder an die Demokraten fällt.

Es drohen brutale Verluste

Für die Republikaner könnte es jedoch noch schlimmer kommen. Ein wichtiger Faktor für das Abschneiden der Regierungspartei ist die Beliebtheit des Präsidenten. Als Faustregel gilt: Liegen die Zustimmungswerte des Staatsoberhaupts unter 50 Prozent, wird es brutal. Als die Demokraten im Jahr 2010 stolze 63 Sitze verloren, wurde die Politik von Barack Obama nur von 45 Prozent der Amerikaner unterstützt. Donald Trump hat laut Umfragen derzeit rund 41 Prozent der Bevölkerung auf seiner Seite.

Auch scheint die Energie auf Seiten der Demokraten zu sein. Die Partei gewann im vergangenen Jahr zahlreiche Nachwahlen, auch in traditionell republikanischen Landesteilen. Gleichzeitig sammelten die Kongresskandidaten der Opposition zuletzt deutlich mehr Wahlkampfspenden als die Republikaner.

Viele Abgeordnete der Trump-Partei wollen sich angesichts dieser widrigen Umstände einen weiteren Wahlkampf nicht ...

