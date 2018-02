Chiasso, Schweiz (ots/PRNewswire) - ODEM.IO, der Entwickler des

weltweit ersten Bildungsmarktplatzes auf Abruf, beginnt mit dem

öffentlichen Crowdsale von ODEM-Token.



ODEM.IO ist stolz darauf, den Beginn des lang erwarteten

Crowdsales zur Finanzierung der Entwicklung seiner

blockkettenbasierten ODEM-Plattform bekannt geben zu können. ODEM.IO

hat eine feste Obergrenze von EUR 9 Millionen (US$ 11,26 Millionen)

aus dem geplanten Verkauf von 180 Millionen ODEM-Token zu jeweils ca.

EUR 0,05 gesetzt. Der Preis der Token wird 24 Stunden vor Beginn des

Crowdsales in ETH festgelegt. Im Rahmen des Projekts wurden bereits

EUR 2,2 Millionen aufgebracht, mehr als das Doppelte der von ODEM.IO

definierten variablen Obergrenze von EUR 1 Million. Der Crowdsale

läuft bis zum 19. März.



"Was mir an dem Crowdsale besonders gefällt ist, dass er den

Menschen die Fähigkeit gibt, uns bei der Entwicklung der

ODEM-Plattform zu unterstützen und zu beraten", sagt Richard Maaghul,

Chief Executive Officer von ODEM.IO. "Es sind Sie, die Menschen

selbst, die diese Plattform möglich machen."



ODEM.IO ist bei der Entwicklung einer kollaborativen, interaktiven

Plattform führend, die Studenten befähigt, sich mit Top-Akademikern

auf der ganzen Welt auszutauschen, um qualitativ hochwertige

Ausbildung zu angemessenen Kosten zu erhalten. Im Gegensatz zu

Online-Bildungsanbietern konzentriert sich die ODEM-Plattform auf die

Entwicklung von Bildungskursen und -programmen in Echtzeit, die

persönlich begleitet werden. ODEM.IO strebt danach, das Airbnb der

internationalen Bildung zu werden.



Die Plattform, die auf dem ODEM-Token basiert, vereinfacht die

Organisation und Durchführung von akademischen Kursen. Das Token

erleichtert grenzüberschreitende Zahlungen und ermutigt

Spitzenpädagogen, ihr Kursangebot an die sich ändernden Bedürfnisse

der Schüler anzupassen.



"Unsere ultimative Vision ist es, dafür zu sorgen, dass jeder

Student gleichberechtigten Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung

erhält", erklärt CEO Maaghul. "Die ODEM-Plattform wird die Bildung,

wie wir sie heute kennen, verändern."



Vorteile des Erwerbs von ODEM-Token während des Crowdsales sind

unter anderem:



- Unmittelbare Mitgliedschaft in der ODEM-Gemeinschaft.

- Vergünstigte Nutzung der ODEM-Plattform und -Dienste.

- Die Möglichkeit, Pädagogen und Studenten zu unterstützen, um deren

Kosten für die Teilnahme am ODEM-Ökosystem zu senken.



"Der Kauf von ODEM-Token ermöglicht es den Teilnehmern, auf die

Plattform zuzugreifen und direkt in der ODEM-Gemeinschaft

mitzuwirken", sagt Bill Bayrd, Chief Operating Officer von ODEM.IO.

"Der Besitz von ODEM-Token erlaubt es den Eigentümern, im Laufe der

Zeit auch am Wachstum der Plattform teilzuhaben."



In der Zwischenzeit arbeitet ODEM.IO weiter an den

Know-Your-Customer-Registrierungen (Identifizierung von Kunden) für

den öffentlichen Crowdsale. Alle Teilnehmer müssen einen Identitäts-

und Wohnsitznachweis vorlegen, bevor sie Token erwerben können. Die

Offenlegung entspricht internationalen Richtlinien, mit denen

sichergestellt werden soll, dass alle im Rahmen des Verkaufs

aufgenommenen Mittel rechtmäßig sind.



KPMG Schweiz ist der Rechtsberater von ODEM.IO und SICOS (Lux)

S.C.S. hat ODEM hinsichtlich des Crowdsales und seiner Struktur

beraten.



