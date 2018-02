Liebe Leser,

Cannabis gilt als eines der großen Anlagethemen für die Jahre 2018 und 2019. Ein Milliardenmarkt, den "Bloomberg" etwa auf 35 bis 45 Milliarden Dollar allein in den USA schätzt. Zahlreiche Produzenten haben sich schon in Stellung gebracht. Es gibt einige vielversprechende Unternehmen und auch politisch stimmen die Rahmenbedingungen. In dieser Studie werden wir die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das "Rauschgift" untersuchen sowie daraus folgernd aussichtsreiche ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...