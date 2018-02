Liebe Leser,

Kryptowährungen durften zu den größten Börsenhypes des laufenden Anlegerjahres sowie auch in den kommenden Jahren zählen. Alleine der Bitcoin hatte Ende 2017 und Anfang 2018 eine Phase, in der Millionäre aus dem Nichts geboren wurden. Noch sind Kryptowährungen selbst nicht "sicher" in dem Sinn, dass die Währungen im Handel genutzt werden könnten. Dennoch zeigt die Technologie sowie die Nachfrage nach den Bitcoins und anderen Kryptowährungen, dass der Wunsch nach unabhängigen ... (Robert Sasse)

