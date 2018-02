Immer wieder schien er ins politische Abseits manövriert, immer wieder kehrte er zurück: Bei der Parlamentswahl im März will es Silvio Berlusconi noch einmal wissen.

Einst waren es die Kommunisten, zu deren Abwehr Silvio Berlusconi in die Politik zog. Ein Vierteljahrhundert später hat der ehemalige italienische Ministerpräsident die populistische Fünf-Sterne-Bewegung zum Feindbild erkoren. Sie von der Regierung fernzuhalten, wenn am 4. März gewählt wird, ist das erklärte Ziel des mittlerweile 81 Jahre alten skandalumwitterten Politikers.

Selbst darf Berlusconi nicht antreten. Einer vierten Amtszeit als Regierungschef oder einem Abgeordnetenmandat steht eine Verurteilung wegen Steuerbetrugs im Wege. Doch als starker Mann seines Mitte-rechts-Bündnisses lässt sich Berlusconi davon ebenso wenig stoppen wie von diversen anderen Gerichtsprozessen, einer Reihe von Sex-Skandalen und den körperlichen Gebrechen, die das Alter mit sich gebracht hat. Mehrfach galt er als ins Aus manövriert, doch immer wieder kehrte er auf die ganz große politische Bühne zurück.

Mit seiner Forza-Italia-Partei, die Berlusconi Anfang der 90er Jahre auch mit dem Ziel gründete, die Kommunisten von der Macht fernzuhalten, stellt sich der Ex-Ministerpräsident nun den Cinque Stelle in den Weg. Die aus einer Bürgerbewegung geborene Fünf-Sterne-Partei zeigt sich nah am Volk, aber schmäht schon einmal etablierte Politiker als Parasiten, die Europäische Union angesichts schädlicher Vorschriften als Last und erwartet den Niedergang des Euros.

"Bei dieser Wahl gibt es eine Kraft, die populistisch und rebellisch ist, attraktiv für die Habenichtse, die äußerst gefährlich ist", hat Berlusconi ...

