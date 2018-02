Liebe Leser,

Wirecard hat in der abgelaufenen Woche einen beeindruckenden Aufwärtslauf hingelegt. Die Aktie konnte die bislang im Raum stehende Short-Attacke sehr stark abwehren und schiebt sich direkt an einen magische Grenze heran. Wer jetzt einsteigt, könnte nach Meinung von Chartanalysten sein positives Wunder erleben. Konkret: Die Aktie befindet sich ohnehin im charttechnischen Aufwärtstrend. Dabei gewann der Wert in der abgelaufenen Woche knapp 10 % und schüttelte die vorhergehenden ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...