In der Debatte um mögliche Manipulationen beim sogenannten Angstbarometer der Wall Street wächst der Druck auf den Indexanbieter CBOE.

Wie sicher ist der Vix? Nach den Manipulationsvorwürfen eines Whistleblowers wird an der Wall Street heftig über den Volatilitätsindex Vix diskutiert. Dabei gerät auch die Chicagoer Terminböse CBOE, die den Index berechnet, immer stärker unter Zugzwang. "Ich wurde in der Vergangenheit von mehreren Händlern kontaktiert, die glauben, der Vix sei manipuliert", sagte der frühere Regulierer der Derivateaufsicht CFTC im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Er hält die Vorwürfe des anonymen Whistleblowers für plausibel und geht davon aus, dass sich nicht nur die Finanzaufsicht Finra, sondern auch die Börsenaufsicht SEC und die CFTC den Fall genau anschauen werden. "Der Vix ist schon seit Jahren verdächtig. Jetzt gibt es genug Rauch, damit die Aufseher nachschauen müssen, ob auch irgendwo Feuer ist."

Der frühere Chef der Börsenaufsicht, Harvey Pitt, kritisierte am Freitag die CBOE. "Wenn es Beschwerden über eine mögliche Manipulation gibt, dann hätte die CBOE eigentlich aktiv werden müssen", sagte er im US-Börsensender CNBC. Allerdings gilt es als äußerst schwierig, Manipulationen nachzuweisen.

Der Indexanbieter hatte die Vorwürfe des Hinweisgebers zurückgewiesen. Ein Whistleblower hatte sich über seine Anwälte an die SEC und die CFTC gewandt und in einem Brief seinen Manipulationsverdacht erläutert. Der Volatilitätsindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...