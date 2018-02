Tagesgewinner war am Freitag Biofrontera mit 9,36% auf 5,96 (157% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 15,73%) vor Noble Corp plc mit 6,45% auf 3,30 (0% Vol.; 1W 0,61%) und MorphoSys mit 4,86% auf 75,55 (121% Vol.; 1W 2,51%). Die Tagesverlierer: Under Armour mit -5,70% auf 17,36 (188% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 26,25%), Terex mit -5,11% auf 41,03 (162% Vol.; 1W -3,39%), Epigenomics mit -3,69% auf 4,04 (27% Vol.; 1W 0,50%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (38323,62 Mio.), HSBC Holdings (35015,39) und Vodafone (28080,39). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Scout24 (548%), Vivendi (299%) und Pfeiffer Vacuum (290%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Manitowoc mit 282,87%, die...

